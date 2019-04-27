Медведев поручил разработать меры по повышению спроса на новое жильё

В том числе это может быть снижение ставок по ипотечным кредитам и их субсидирование.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил перед Министерством строительства и ЖКХ задачу разработать меры по повышению спроса на новое жильё. Об этом говорится в перечне поручений главы кабмина по итогам форума "Национальные проекты — этап "реализация".

— Представьте в Правительство РФ предложения по дополнительным мерам стимулирования спроса на строящееся жильё, в том числе за счёт мероприятий по снижению ставки ипотечных кредитов, включая субсидирование, — говорится в документе.

Поручение должно быть выполнено Минстроем совместно с АО "Дом.рф" и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который возглавляет рабочую группу Госсовета России по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда", до 27 мая 2019 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с проблемами льгот ипотечного кредитования при использовании материнского капитала.