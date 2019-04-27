В Мурманской области ледоходом снесло мост

Два пролёта моста были снесены вечером 26 апреля, причиной стал резкий подъём воды.

Ледоход на реке Коле в Мурманской области снёс временный мост, который соединял две части посёлка Шонгуй. Кадры с места происшествия публикует "Телекомпания 21".

— На другом берегу остаются три частных дома, в которых проживают три человека, а также воинская часть. Доставка сейчас осуществляется по резервной дороге через Магнетиты, — рассказали в администрации Кольского района агентству "Интерфакс".

Первоначальное сооружение было построено инженерами Северного флота. Там агентству сообщили, что не намерены восстанавливать мост.

В прошлом году Лайф показывал, как ледоход смог унести в реку сразу четыре дома.