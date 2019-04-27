В ДНР сообщили о прибытии снайперов ВСУ к окраине Горловки

Представители Народной милиции полагают, что украинские военные получили указание стрелять, в том числе по мирным жителям.

Снайперы Вооружённых сил Украины прибыли к западной окраине Горловки. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— По имеющейся у нас информации, на позиции 53-й механизированной бригады восточнее Новгородского прибыли снайперы, — сказал он.

Безсонов также отметил, что украинские снайперы получили указание стрелять по военным и мирным жителям. В связи с этим он призвал горожан быть внимательнее и осторожнее.

Как сообщалось ранее, снайпер ВСУ обстрелял съёмочную группу ВГТРК под Донецком.