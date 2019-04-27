В ДНР сообщили о прибытии снайперов ВСУ к окраине Горловки

Снайперы Вооружённых сил Украины прибыли к западной окраине Горловки. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
— По имеющейся у нас информации, на позиции 53-й механизированной бригады восточнее Новгородского прибыли снайперы, — сказал он.
Безсонов также отметил, что украинские снайперы получили указание стрелять по военным и мирным жителям. В связи с этим он призвал горожан быть внимательнее и осторожнее.
Как сообщалось ранее, снайпер ВСУ обстрелял съёмочную группу ВГТРК под Донецком.
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