В ДНР сообщили о прибытии снайперов ВСУ к окраине Горловки

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В ДНР сообщили о прибытии снайперов ВСУ к окраине Горловки

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Фото: © AP Photo/Sergei Chuzavkov

Представители Народной милиции полагают, что украинские военные получили указание стрелять, в том числе по мирным жителям.

Снайперы Вооружённых сил Украины прибыли к западной окраине Горловки. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По имеющейся у нас информации, на позиции 53-й механизированной бригады восточнее Новгородского прибыли снайперы, — сказал он.

Безсонов также отметил, что украинские снайперы получили указание стрелять по военным и мирным жителям. В связи с этим он призвал горожан быть внимательнее и осторожнее.

Как сообщалось ранее, снайпер ВСУ обстрелял съёмочную группу ВГТРК под Донецком.

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