В ФРГ назвали игрой с будущим страны попытки заблокировать "Северный поток — 2"

Немецкий политик заявила о необходимости перейти на газ, отказавшись от атомной энергии, а также от бурого и каменного угля.

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг назвала игрой с будущим Германии планы кандидата на должность главы Еврокомиссии Манфреда Вебера заблокировать строительство газопровода "Северный поток — 2".

— К 2038 году мы хотим полностью отказаться от атомной энергии, бурого и каменного угля. Мы должны перейти на другие виды энергии, в первую очередь на экологически чистые источники энергии. В этом случае нам необходимо газовое обеспечение в качестве временного решения. Мы не должны здесь играть с будущим нашей страны, — цитирует немецкого политика издание ZDF.

По мнению Швезиг, действия Вебера против проекта "Северный поток — 2" безответственны с точки зрения энергетической политики ФРГ. Он должен представлять интересы всей Германии, считает политик. Она напомнила, что граждане страны поддерживают данный энергетический проект уже многие годы.

Кроме того, Швезиг назвала странным тот факт, что Вебер уведомил немецких граждан о своей позиции по "Северному потоку — 2" через польскую газету.

Ранее Лайф сообщал, что проект реализован на 37%. Газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год пройдёт от России до Германии через Балтийское море.