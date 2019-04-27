Российские школьники завоевали золото на Международной олимпиаде по химии

У школьника из Москвы — абсолютное первенство среди 152 человек. Он набрал 192 балла из 230 возможных.

Российские школьники победили в Международной Менделеевской олимпиаде по химии (IMChO-53). У них — семь золотых медалей, три серебряные и одна бронзовая, сообщает ТАСС.

Абсолютное первенство с результатом 192,43 балла из 230 возможных у 11-классника из московской школы № 1589 Алексея Шишкина. Второе место у 11-классника Никиты Чернова (школа № 1568 им. Пабло Неруды). Ребята, как и остальные члены команды, проходили подготовку у специалистов химфака МГУ.

Участники должны были пройти несколько туров: решить ряд задач и успешно провести химический эксперимент.

Отметим, что свои знания на олимпиаде доказывали более 150 школьников из 28 стран. Золотые медали также выиграли школьники из Румынии, Белоруссии, Болгарии, Литвы, Узбекистана и Украины.