МЧС предупреждает о сильном ветре с грозой в Подмосковье

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МЧС предупреждает о сильном ветре с грозой в Подмосковье

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Грозовой вал в Подольске в 2015 году. Фото: © Агентство городских новостей "Москва".

Спасатели просят граждан отнестись ответственно к вопросам персональной безопасности.

Подмосковное ГУ МЧС России предупреждает о грозе и порывах ветра до 17 метров в секунду в регионе. Такая погода формируется в эти часы и может сохраниться до ночи воскресенья. Сообщение спасателей передаёт агентство городских новостей "Москва".

Ранее о грозе в ночь перед православной Пасхой сообщал и центр погоды "Фобос".

В Москве же сегодняшний день побил температурный рекорд 18-летней давности и стал самым жарким за 68 лет.

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