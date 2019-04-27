МЧС предупреждает о сильном ветре с грозой в Подмосковье

Подмосковное ГУ МЧС России предупреждает о грозе и порывах ветра до 17 метров в секунду в регионе. Такая погода формируется в эти часы и может сохраниться до ночи воскресенья. Сообщение спасателей передаёт агентство городских новостей "Москва".
Ранее о грозе в ночь перед православной Пасхой сообщал и центр погоды "Фобос".
В Москве же сегодняшний день побил температурный рекорд 18-летней давности и стал самым жарким за 68 лет.
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