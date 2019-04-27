МЧС предупреждает о сильном ветре с грозой в Подмосковье

Спасатели просят граждан отнестись ответственно к вопросам персональной безопасности.

Подмосковное ГУ МЧС России предупреждает о грозе и порывах ветра до 17 метров в секунду в регионе. Такая погода формируется в эти часы и может сохраниться до ночи воскресенья. Сообщение спасателей передаёт агентство городских новостей "Москва".

Ранее о грозе в ночь перед православной Пасхой сообщал и центр погоды "Фобос".

В Москве же сегодняшний день побил температурный рекорд 18-летней давности и стал самым жарким за 68 лет.