Сбербанк назвал главные хакерские тренды

Один из трюков основан на доверии россиян к государственным институтам и корпорациям.

DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии на данный момент являются главными трендами в области киберпреступлений. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он указал на увеличение количества DDoS-атак в последнее время. По словам Кузнецова, также изменилось их качество — их стало сложнее выявлять. Кроме того, он считает необходимым сфокусироваться при противодействии киберпреступникам на проблеме утечки данных.

— Третий тренд — это мошенничество, и мошенничество, связанное с методами социальной инженерии. Россия — уникальная страна, уровень доверия населения ко всему тому, что делается государственными институтами, корпорациями, очень высокий, — пояснил топ-менеджер Сбербанка.

По его словам, хакеры пользуются доверием граждан при выманивании у них конфиденциальной информации. Особенно это касается пожилых россиян.

Ранее Кузнецов рассказал, что Сбербанк предотвратил более 40 крупных DDoS-атак на свои серверы за I квартал 2019 года.