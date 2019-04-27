На Волге при столкновении двух судов один человек погиб и двое пропали

На место происшествия выехали криминалисты и следственная группа. Возбуждено уголовное дело.

В Ивановской области на Волге столкнулись два судна, в результате чего один человек погиб и двое пропали без вести.

— По предварительным данным, ночью 27 апреля в акватории реки Волги в районе деревни Ясюниха Юрьевецкого района Ивановской области произошло столкновение маломерного судна с неустановленным судном, что повлекло гибель человека и безызвестное исчезновение ещё двоих граждан, — сообщатся на сайте ведомства.

На место происшествия выехали криминалисты и следственная группа. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее Лайф сообщал, что в Нижегородской области четыре человека утонули во время переправы через Волгу.