На Волге при столкновении двух судов один человек погиб и двое пропали

В Ивановской области на Волге столкнулись два судна, в результате чего один человек погиб и двое пропали без вести.
— По предварительным данным, ночью 27 апреля в акватории реки Волги в районе деревни Ясюниха Юрьевецкого района Ивановской области произошло столкновение маломерного судна с неустановленным судном, что повлекло гибель человека и безызвестное исчезновение ещё двоих граждан, — сообщатся на сайте ведомства.
На место происшествия выехали криминалисты и следственная группа. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Ранее Лайф сообщал, что в Нижегородской области четыре человека утонули во время переправы через Волгу.
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