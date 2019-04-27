Финалистка "Лидеров России" провела мастер-класс для московских школьников

Диляра Хисамова посетила родную школу в Царицыно и поделилась с учащимися опытом и знаниями.

Победительница конкурса "Лидеры России" сотрудница ГМК "Норильский никель" Диляра Хисамова провела открытый урок в московской школе № 548 "Царицыно" в рамках проекта "Моя родная школа". Об этом пишет "Взгляд".

— Это совместный проект Российского движения школьников и организации "Россия — страна возможностей". По итогам конкурса "Лидеры России" нам назначают наставников, и мы передаём эстафету как бы следующему поколению, приезжаем с такими вот "менторскими сессиями" в свои родные школы. С такой миссией я и приехала туда, где училась в 8–11-м классах, — пояснила финалистка конкурса управленцев.

Во время открытого урока Хисамова рассказала ребятам о новых вызовах и правильном отношении к ним, а также о том, как строить собственный бренд. Мастер-класс посетила "вся параллель десятых классов". По словам финалистки "Лидеров России", школьники очень активные, отзывчивые и инициативные.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин встретился с победителями II конкурса управленцев "Лидеры России".