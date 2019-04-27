Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу — видео

Таким образом она хотела помочь благотворительной кампании, деньги от которой направят на финансирование медицинских исследований.

Сыгравшая роль Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" актриса Эмилия Кларк вышла гулять в образе другого героя из фильма — Джона Сноу. Видео прогулки по Нью-Йорку появилось на её странице в "Инстаграме".

Таким образом звезда хотела помочь благотворительной кампании, деньги от которой будут направлены на финансирование медицинских исследований. Организаторы планируют также устроить лотерею, победитель которой сможет посмотреть финальный эпизод сериала вместе с актрисой.

Напомним, следующий эпизод "Игры престолов" выйдет 29 апреля. Ранее в Сети появился трейлер будущей серии шоу. Также уже стало известно, кого может убить Король Ночи.