СК показал видео с места обнаружения убитой семьи в Башкирии

В Башкирии на месте обнаружения тел пяти человек — 39-летней женщины, её детей двух и шести лет, взрослой дочери и 9-месячного внука — продолжают работать следователи. СКР показал видео осмотра дачного участка, на котором убийца спрятал тела жертв.

Напомним, семью из пяти человек, бесследно исчезнувшую несколько месяцев назад, нашли погибшей на садовом участке в Орджоникидзевском районе Уфы. По версии следствия, чудовищную расправу совершил отец семейства. Предположительно, мужчина убил жену, детей и падчерицу с её ребёнком, а затем вывез тела на дачу и спрятал в колодце. Он покончил с собой перед визитом правоохранителей.

Ранее Лайф опубликовал записку обвиняемого, в которой он несвязно рассказывает о своей жизни и семье.