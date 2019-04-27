В команде Зеленского рассказали, сможет ли вернуться на Украину советское кино

Советник Зеленского Дмитрий Разумков сам вырос на советских фильмах и не видит ничего плохого в них.

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского и спикер его штаба Дмитрий Разумков не видит ничего плохого, чтобы в стране вновь начали показывать советские фильмы. Также в эфире телеканала "112 Украина" Разумков рассказал, допустят ли российских артистов на гастроли в Незалежную.

— По артистам действует законодательство. Если будут инициированы изменения в него, тогда будет изменена ситуация, — заявил Разумков, не уточнив, будут ли подобную законодательную инициативу выдвигать в команде Зеленского.

Касательно возвращения в эфир украинских телеканалов советских фильмов, Разумков высказался, что не видит в этом ничего плохого.

— Мы все выросли на этих фильмах. И было бы комфортнее, если б мы могли их смотреть... Я не предлагаю продвигать российский кинематограф, который рассказывает про доблесть российской армии, особенно, если она воюет на востоке нашей страны. Я говорю о старых советских фильмах, на которых в том числе вырос я, — добавил помощник избранного президента.

Ранее Лайф рассказывал, что только за прошлый год Госкино Украины запретило к показу в стране 139 фильмов и сериалов.

Сам же Владимир Зеленский сегодня оповестил сограждан, что неизвестные аферисты по всей стране проводят махинации, представляясь "его людьми".