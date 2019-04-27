Медведев поручил сократить время ожидания в больницах

Читайте также

Медведев поручил сократить время ожидания в больницах

232

Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Продолжительность очередей предполагается уменьшить через внедрение информационных технологий.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам работы форума "Национальные проекты — этап "реализация" поручил Минздраву включить в нацпроект "Здравоохранение" мониторинг сокращения сроков ожидания приёма в медучреждениях, а также ожидания диагностических исследований.

Продолжительность очередей предполагается сократить через внедрение информационных технологий. Так, планируется сделать возможной запись к врачу в личном кабинете "Моё здоровье" на портале госуслуг вне зависимости от региона, где находится пациент.

Ранее Медведев также поручил разработать меры по повышению спроса на новое жильё.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×