Медведев поручил сократить время ожидания в больницах

Продолжительность очередей предполагается уменьшить через внедрение информационных технологий.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам работы форума "Национальные проекты — этап "реализация" поручил Минздраву включить в нацпроект "Здравоохранение" мониторинг сокращения сроков ожидания приёма в медучреждениях, а также ожидания диагностических исследований.

Продолжительность очередей предполагается сократить через внедрение информационных технологий. Так, планируется сделать возможной запись к врачу в личном кабинете "Моё здоровье" на портале госуслуг вне зависимости от региона, где находится пациент.

Ранее Медведев также поручил разработать меры по повышению спроса на новое жильё.