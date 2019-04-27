В Лондоне раздали георгиевские ленточки

Жителям города и туристам также рассказали о Второй мировой войне и о роли СССР в победе над фашистами.

Около 200 георгиевских ленточек раздали на площади Пикадилли в центре Лондона активисты Русскоговорящего волонтёрского бюро (РВБ) и Палаты русскоязычных сообществ Великобритании. Об акции рассказала руководитель РВБ Екатерина Черняева.

— Акция прошла очень успешно, мы раздали двести ленточек. Мы рассказывали людям о том, что это означает, рассказывали также о Второй мировой войне, в том числе молодёжи, которая не очень хорошо знает о той войне и о роли России (СССР) в победе, — цитирует её РИА "Новости".

По словам Черняевой, большинство людей с удовольствием брали ленточки, негативной реакции не проявляли. При этом среди них были представители разных национальностей: и французы, и итальянцы, и англичане.

Как писал Лайф, ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России 25 апреля. Раздавать оранжево-чёрные ленты всем желающим по всей стране и за рубежом будут до 9 Мая.