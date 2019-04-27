Варвара Караулова дала советы россиянам после выхода из колонии

Девушка отсидела почти два с половиной года, и 27 апреля её выпустили на свободу по УДО.

Варвара Караулова после выхода из колонии призналась, что первым делом ей хотелось увидеть маму. Пока она не знает, чем будет заниматься, и ещё не совсем осознала, что находится на свободе.

— На самом деле всё абсолютно другое, но пока непонятное. Я даже не знаю, как это описать. Даже воздух какой-то другой, — передаёт RT слова девушки.

На вопрос, что бы она пожелала людям, которые переживали за неё, девушка ответила философски.

— Цените своих родных. Цените то, что у вас в жизни есть. Даже если кажется, что оно незначимо. Оно очень значимо. Просто понимание даётся очень дорого, — отметила Караулова.

Напомним, Варвару Караулову арестовали в 2015 году за попытку вступить в ИГИЛ*. Суд 16 апреля освободил девушку по УДО.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.