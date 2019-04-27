Спецборт с Благодатным огнём вылетел в Москву

По прилёте глава делегации Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин раздаст святыню верующим в терминале воздушной гавани и отправится в храм Христа Спасителя.

Спецборт с Благодатным огнём вылетел из Тель-Авива в Москву. Как сообщает РИА "Новости", вскоре верующие смогут получить святыню прямо в терминале аэропорта Внуково.

Из воздушного судна первым выйдет глава делегации Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин и раздаст огонь. После этого он отправится в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Напомним, борт приземлится ориентировочно в 22:00 мск. Ранее Благодатный огонь сошёл в кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня в Иерусалиме, где и был, по преданию, погребён Иисус Христос.

7 мая на сайте "Гигарамы" и Лайфа появится гигапиксельная съёмка с доставки Благодатного огня из храма Воскресения Христова в Москву.