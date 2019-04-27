Самолёт "Аэрофлота" развернулся в воздухе и возвращается в Москву

Лайнер совершил манёвр в небе через 25 минут после взлёта из аэропорта Шереметьево.

Самолёт "Аэрофлота", летевший из Москвы в Волгоград, из-за внештатной ситуации развернулся в воздухе и возвращается в столицу. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Лайнер совершил манёвр в небе через 25 минут после взлёта из аэропорта Шереметьево. В районе Тульской области Sukhoi Superjet 100 развернулся, сбросил высоту до 3 тысяч метров и взял курс на Москву. Официальный комментарий о причинах произошедшего авиакомпания пока не дала.

Ранее сообщалось, что самолёт "Аэрофлота", направлявшийся в столичный аэропорт Шереметьево, экстренно вернулся в Ригу после столкновения с птицей.