Ушёл из жизни экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший председатель Правительства Хакасии, брат Александра Лебедя Алексей Лебедь скончался в возрасте 64 лет.
— Алексей Иванович Лебедь ушёл. Вечная память! — написал на своей странице в "Инстаграме" хакасский журналист Алексей Кириченко.
Государственный деятель умер в московской больнице из-за внутреннего кровоизлияния, сообщает ТВК.
Алексей Лебедь возглавлял Хакасию с 1996 по 2009 год. После отставки с поста стал депутатом Госдумы. С 2011 года Лебедь прекратил заниматься политической деятельностью.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени