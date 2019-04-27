Ушёл из жизни экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

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Ушёл из жизни экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

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Алексей Лебедь. Фото: ©РИА Новости/Игорь Михалев

Государственный деятель умер в московской больнице из-за внутреннего кровоизлияния.

Бывший председатель Правительства Хакасии, брат Александра Лебедя Алексей Лебедь скончался в возрасте 64 лет.

— Алексей Иванович Лебедь ушёл. Вечная память! — написал на своей странице в "Инстаграме" хакасский журналист Алексей Кириченко.

Государственный деятель умер в московской больнице из-за внутреннего кровоизлияния, сообщает ТВК.

Алексей Лебедь возглавлял Хакасию с 1996 по 2009 год. После отставки с поста стал депутатом Госдумы. С 2011 года Лебедь прекратил заниматься политической деятельностью.

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