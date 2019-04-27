В Шри-Ланке запретили две группировки, подозреваемые в терактах

Сделать это прежде было нельзя, так как не были обнаружены неоспоримые доказательства их причастности к взрывам.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена официально объявил вне закона две группировки — "Национальный таухид джамаат" и "Миллату ибрахим", сообщает Reuters.

"Национальный таухид джамаат" ранее власти Шри-Ланки называли организатором серии взрывов, которые прогремели в разных городах страны в прошлое воскресенье, на католическую Пасху. Как вторая организация причастна к убийствам, не разъясняется.

Согласно данным сайта "Консорциума по исследованию и анализу террористических организаций" она объединяет салафитов в Германии, где также запрещена.

Ранее сегодня власти островного государства сообщили, что в перестрелке с боевиками погибло 15 человек. А СМИ получили новое видео, как один из постояльцев отеля привёл в действие взрывное устройство. Для противодействия терроризму на острове ввели режим ЧП, а мусульманок заставили ходить с открытыми лицами.