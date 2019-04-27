В Минобороны опровергли информацию о "срывании погон" курсантами ВДВ

Тем не менее комиссия ведомства выявила пять человек, которые проявили своё недовольство из-за слухов о замене погон небесного цвета.

Министерство обороны России опровергло информацию о том, что несколько курсантов Рязанского десантного училища им. В.Ф. Маргелова в знак протеста против замены традиционного голубого цвета погон ВДВ на зелёный сорвали их с себя. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, комиссия министерства выявила пятерых курсантов, которые проявили своё недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании, не зная нормативных документов ведомства о правилах ношения военной формы одежды. Решено наказать командиров, которые не рассказали учащимся о требовании к цвету погон.

В ведомстве пояснили, что согласно приказу № 210 от 1997 года в Вооруженных силах курсанты высших военных училищ Минобороны носили на повседневной и парадной форме одежды трапециевидные погоны защитного цвета, а с 2015 года в рамках сохранения традиций ВДВ приказом главы Минобороны были возвращены погоны небесного цвета. Отмечается также, что ещё с советских времён на полевой одежде военнослужащих предусмотрены погоны исключительно защитного цвета. Они нужны для обеспечения безопасности в боевых условиях.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что форму, а в особенности цвет погон военнослужащих Воздушно-десантных войск РФ, не планируется менять. Кроме того, никаких документов на этот счёт в российском военном ведомстве просто нет. Появившиеся сообщения в ведомстве назвали нежеланием отдельных лиц разобраться в данном вопросе.