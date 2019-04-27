Минэнерго создало комиссию по ситуации с качеством нефти в "Дружбе"

В неё войдут руководители ряда федеральных государственных органов и их заместители.

Министр энергетики РФ Александр Новак по поручению главы правительства Дмитрия Медведева создал межведомственную комиссию, которая разберётся в обстоятельствах попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Создана межведомственная комиссия по проверке нарушения показателей качества нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу "Дружба", — уточнили в министерстве.

В комиссию войдут руководители Минэнерго, Минпромторга, ФАС, Роснедр, Ростехнадзора, Росстандарта, а также "Транснефти", их заместители и главы других федеральных государственных органов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал, чтобы Минэнерго, Минпромторг, ФАС и Ростехнадзор провели проверку обстоятельств попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба" и наказали виновных. На это ведомствам отведена неделя.