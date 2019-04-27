В Ростове-на-Дону из-за пожара в многоэтажке погибли женщина и ребёнок

В тушении участвовало 24 человека и восемь единиц техники. Точные причины возгорания пока устанавливаются.

В Ростове-на-Дону из-за пожара в многоэтажном доме погибли женщина и ребёнок.

— Эвакуированы 30 человек. В 18:31 возгорание ликвидировано. Погибли женщина, 1986 года рождения, и ребёнок, 2016 года рождения, — передаёт РИА "Новости" сообщение представителя ГУ МЧС России по Ростовской области.

Согласно информации местных СМИ, женщина и трёхлетний ребёнок выпрыгнули из окна, так как квартира была заперта и они не смогли выйти из неё.

— По словам очевидцев, взорвался газ. Из квартиры выпрыгнула женщина с ребёнком. Оба погибли, — пишет паблик "Ростов Главный".

В тушении участвовало 24 человека и восемь единиц техники. Точные причины возгорания пока устанавливаются.

Ранее Лайф сообщал, что пожарные спасли более 20 человек из горящего дома в Москве.