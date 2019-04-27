Иранский беспилотник снял на видео авианосец США в Персидском заливе

В частности, в объектив камеры попали истребители-бомбардировщики F-18 и самолёты Е-2С.

Беспилотник Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана снял на видео в водах Персидского залива авианосец ВМС США, на палубе которого было размещено множество истребителей и других самолётов. Видеокадры с дрона опубликовало агентство Tasnim.

Летательный аппарат безнаказанно парил над палубой авианосца и сумел в мельчайших подробностях снять надстройки корабля и находящуюся на борту технику. В частности, в кадр попали истребители-бомбардировщики F-18 и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Е-2С.

Когда именно было снято видео, не уточняется. Пользователи "Твиттера" считают, что оно могло быть сделано ещё в 2016 году.

Напомним, что в США КСИР признаны террористической организацией, как и Центральное командование вооружённых сил Америки в Иране.