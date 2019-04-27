Задержанная в Грузии украинка успела продать одного ребёнка в России

Женщина вывезла в РФ с территории Незалежной одиннадцать детей, а в Тбилиси она прилетела с десятью.

Украинка Юлия С., которая была арестована в Грузии по подозрению в торговле детьми, успела продать одного ребёнка. Об этом сообщает МВД республики.

Как отмечает ведомство, женщина вывезла с Украины одиннадцать детей в Россию, а в Грузию она прибыла с десятью. Правоохранители полагают, что ребёнка она успела продать в РФ — документы, указывающие на этот факт, есть в её деле. Поиском девятимесячного малыша занимается МВД республики.

По документам все десять детей Юлии и Юрия С. носят их фамилию. Однако сразу четверо детей рождены в 2017 году.

Гражданке Украины грозит до 17 лет колонии.

Как сообщалось ранее, женщина собиралась из Тбилиси направиться в Абхазию, где находится её супруг.