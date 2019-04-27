Названа возможная причина экстренной посадки самолёта "Аэрофлота" в Москве

По предварительной версии, командир принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за сигнала о разгерметизации.

Самолёт "Аэрофлота", который во время рейса в Волгоград был вынужден развернуться в небе и вернуться в Москву, экстренно сел в аэропорту Шереметьево. По данным Mash, во время нештатной ситуации на борту Sukhoi Superjet 100 было 85 человек.

Отмечается, что вылет был с задержкой из-за долгой загрузки багажа — в 18:05 вместо 17:35. А уже в небе поступил сигнал о разгерметизации, из-за чего командир принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Ранее сообщалось, что летевший в Таиланд самолёт авиакомпании Azur air вернулся в аэропорт Красноярска из-за проблем с двигателем.