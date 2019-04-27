СМИ: Адвокаты Ассанжа подали иск против Посольства и МИД Эквадора

Защита настаивает, что за журналистом шпионили, а за отказ от публикации полученных видео и документов требовали три миллиона евро.

Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подали иск против группы испанцев, а также сотрудников Посольства Эквадора в Лондоне и Министерства иностранных дел республики за "вымогательство". Об этом сообщает El Mundo.

По данным издания, полиция проводит расследование в отношении испанского журналиста Пепе Марти и ещё четырёх его сообщников, которые якобы требовали три миллиона евро за отказ от публикации видео, аудио и документов, полученных в результате слежки за основателем WikiLeaks в эквадорском посольстве.

Напомним, эквадорские власти 11 апреля лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Великобритании, после чего его арестовала британская полиция. Спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозеф Каннатачи заявил, что в Посольстве Эквадора серьёзно нарушались права основателя WikiLeaks.