В Москве завершили генеральную уборку всех станций метро

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В Москве завершили генеральную уборку всех станций метро

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В ней было задействовано почти 19 тысяч сотрудников. Они подготовили к летнему сезону более 300 вестибюлей и все платформы станций.

В Московском метрополитене завершилась традиционная весенняя уборка. Станции подземки подготовили к летнему сезону.

Уборка проходила ночью, чтобы днём пассажиры могли комфортно пользоваться метрополитеном, — сообщается на сайте подземки.

В генеральной уборке было задействовано почти 19 тысяч сотрудников. Они подготовили к летнему сезону более 300 вестибюлей и все платформы станций. Всего было убрано более 500 тысяч квадратных метров пассажирской зоны.

Также сотрудники метрополитена вымыли примыкающие к станциям подуличные переходы, очистили торговые и сервисные точки, находящиеся в них.

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