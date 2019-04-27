В Москве завершили генеральную уборку всех станций метро

В ней было задействовано почти 19 тысяч сотрудников. Они подготовили к летнему сезону более 300 вестибюлей и все платформы станций.

В Московском метрополитене завершилась традиционная весенняя уборка. Станции подземки подготовили к летнему сезону.

— Уборка проходила ночью, чтобы днём пассажиры могли комфортно пользоваться метрополитеном, — сообщается на сайте подземки.

В генеральной уборке было задействовано почти 19 тысяч сотрудников. Они подготовили к летнему сезону более 300 вестибюлей и все платформы станций. Всего было убрано более 500 тысяч квадратных метров пассажирской зоны.

Также сотрудники метрополитена вымыли примыкающие к станциям подуличные переходы, очистили торговые и сервисные точки, находящиеся в них.

Ранее Лайф сообщал, что теперь в приложении "Метро Москвы" можно расплачиваться с помощью Google Pay.