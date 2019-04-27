Не менее 12 человек погибли в Индии из-за падения автобуса в ущелье

SP Chamba, Dr Monika: A private bus on Pathankot- Dalhousie route fell into a gorge at Panchpulla near Banikhet, today. 8 people died in the incident. Police team led by DSP Dalhousie investigating. #HimachalPradesh pic.twitter.com/9kA33nQ6U2— ANI (@ANI) April 27, 2019
Утром 27 апреля в индийском штате Химачал-Прадеш частный автобус упал в ущелье. По данным агентства ANI, погибло 12 человек.
Причина аварии ещё не установлена. Полиция начала расследование.
Раннее Лайф сообщал , как в Татарстане машина опрокинулась в кювет. Погибло три женщины. В Крыму пять человек погибли при столкновении легковушки и микроавтобуса.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени