Не менее 12 человек погибли в Индии из-за падения автобуса в ущелье

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Не менее 12 человек погибли в Индии из-за падения автобуса в ущелье

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Количество погибших стремительно растёт. Судя по фото с места происшествия, у людей не было шансов выжить.

Утром 27 апреля в индийском штате Химачал-Прадеш частный автобус упал в ущелье. По данным агентства ANI, погибло 12 человек.

Причина аварии ещё не установлена. Полиция начала расследование.

Раннее Лайф сообщал , как в Татарстане машина опрокинулась в кювет. Погибло три женщины. В Крыму пять человек погибли при столкновении легковушки и микроавтобуса.

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