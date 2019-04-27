Глушаков не стал комментировать сообщения о намерении "Спартака" уволить его

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отказался комментировать слухи о намерении московского клуба расторгнуть с ним контракт. Спортсмен признался, что даже не читал сообщения СМИ о его возможном уходе из команды.

— Не комментирую. Только закончил тренироваться. Даже не читал, — коротко ответил футболист на вопрос радиостанции "Говорит Москва".

Между тем СМИ сообщили даже время и причину ухода Глушакова. Отмечается, что спортивные показатели капитана якобы не устраивают клуб, поэтому контракт с ним будет прекращён уже летом.