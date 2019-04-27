В Страсбурге после драки полиции с "жёлтыми жилетами" задержали 26 человек

Во французском Страсбурге после столкновения с полицейскими были задержаны 26 активистов "жёлтых жилетов", сообщает France Info со ссылкой на заявление муниципалитета. Последнюю группу активистов правоохранители разогнали поздно вечером.

Ранее Лайф сообщал, что днём "жилеты" из Страсбурга начали кидать в полицейских бутылки и камни, те ответили слезоточивым газом. Несколько человек в потасовке пострадали.

Первые акции "жёлтых жилетов" прошли во Франции 17 ноября 2018 года из-за повышения цен на бензин и налога на топливо. Впоследствии акцию превратили в еженедельную. Однако "жилетам" запретили проводить акции протеста возле Нотр-Дама.