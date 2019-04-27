Экс-президент Украины не исключил попыток Порошенко скомпрометировать Зеленского

Политик назвал любые негативные посылы в адрес нового лидера Незалежной неуважением к украинскому народу.

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что представители "старой власти, которые ещё жаждут реванша" могут попытаться скомпрометировать Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью изданию "Громадьске".

По убеждению Кравчука, любые попытки препятствовать работе избранного президента страны или опорочить его можно расценивать как пренебрежение выбором украинцев.

— Это игра с огнём. Зеленский избран народом. И я лично считаю, что любые негативные посылы в адрес Зеленского — неуважение к украинскому народу и препятствие выполнять его конституционные полномочия, — сказал бывший лидер Незалежной.

Он отметил, что лично знаком с будущим украинским президентом. Кравчук считает его порядочным и образованным человеком, который сможет быстро усвоить все политические механизмы. Он добавил, что Владимиру Зеленскому понадобится терпение.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о появлении в стране мошенников, которые представляются членами его команды и требуют что-то от чиновников, депутатов, представителей бизнеса или от сотрудников судебной системы.