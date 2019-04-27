Ректор ВШЭ ответил на инициативу студентов снести памятник Дзержинскому

Учащиеся вуза считают эту историческую личность "основателем советской системы государственного террора".

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов ответил на инициативу студентов снести памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому.

— Памятники — это знаки истории, исторической памяти, а не объекты поклонения. Нынешним борцам с памятниками полезно вспомнить, что именно большевики начали их свергать, — передаёт РИА "Новости" слова ректора.

Кузьминов отметил, что нельзя отказываться от истории, "вычёркивая или занавешивая какие-то её страницы".

Напомним, студенты ВШЭ собирают подписи сторонников, чтобы снести памятник Феликсу Дзержинскому. Учащиеся считают его "основателем советской системы государственного террора".