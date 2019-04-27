Варум впервые прокомментировала слухи об изменах Агутина

Анжелика Варум впервые прокомментировала информацию об изменах своего мужа — артиста Леонида Агутина. Поклонники часто упрекали певицу в том, что она даёт супругу слишком много свободы в браке. Певица решила ответить в своём инстаграме.
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В последнее время получаю достаточно много подобных комментариев: «...Вы говорите, у мужчин всё иначе... А вышло так, что Агутин чувствует себя прекрасно, а Вы нет, вот он от Вас и гуляет» Видимо пора открыть дискуссию))) Из личного опыта: 1. Не путайте мужчин с крепостными, они от этого быстро устают:) 2. Любимая для мужчины не та, с кем произошёл импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он, на протяжении всей жизни, посвящает стихи. 3. Если Вы всё же сориентированы на семью и Вам посчастливится дожить с любимым человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь, на пути Вас ждёт много сюрпризов. И не ждите подвоха только от мужчин. Порой, совершенно неожиданно, Вы можете удивить себя саму:) 4. Знайте! У Вас всегда есть выбор. Как говорила моя бабушка: «Колхоз - дело добровольное»))) 5. И помните! Пустота в душе мужчины - не самое страшное. Гораздо страшнее - пустота в Вашей собственной душе... Всем любви и хорошего дня! А. Варум #варум #агутин #отношения
Певица напомнила, что "мужчины не крепостные" и необходимо отличать краткосрочные отношения и желание построить семью. По словам Варум, за долгие годы семейной жизни может случиться множество сюрпризов — как от мужей, так и от жён.
— Если вы всё же сориентированы на семью и вам посчастливится дожить с любимым человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь: на пути вас ждёт много сюрпризов. И не ждите подвоха только от мужчин. Порой совершенно неожиданно вы можете удивить себя саму, — отметила певица.
Также Варум добавила, что страшнее — когда "в вашей собственной душе пустота", и пожелала подписчикам любви и добра.
Нередко поклонники критиковали певицу за то, что её муж ведёт себя слишком свободно для женатого человека.
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