Варум впервые прокомментировала слухи об изменах Агутина

По мнению певицы, в течение долгой семейной жизни может быть много разных сюрпризов.

Анжелика Варум впервые прокомментировала информацию об изменах своего мужа — артиста Леонида Агутина. Поклонники часто упрекали певицу в том, что она даёт супругу слишком много свободы в браке. Певица решила ответить в своём инстаграме.

Певица напомнила, что "мужчины не крепостные" и необходимо отличать краткосрочные отношения и желание построить семью. По словам Варум, за долгие годы семейной жизни может случиться множество сюрпризов — как от мужей, так и от жён.

— Если вы всё же сориентированы на семью и вам посчастливится дожить с любимым человеком до серебряной свадьбы, готовьтесь: на пути вас ждёт много сюрпризов. И не ждите подвоха только от мужчин. Порой совершенно неожиданно вы можете удивить себя саму, — отметила певица.

Также Варум добавила, что страшнее — когда "в вашей собственной душе пустота", и пожелала подписчикам любви и добра.

Нередко поклонники критиковали певицу за то, что её муж ведёт себя слишком свободно для женатого человека.