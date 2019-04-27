СМИ нашли самую многодетную мать на планете, от которой ушёл муж

После рождения первых двойняшек врач сообщил, что у женщины необычно большие яичники. Также он заявил, что противозачаточные таблетки могут вызвать проблемы со здоровьем.

With multiple quadruplets, triplets and twins, Mariam Nabatanzi has one of the highest birth rates ever recorded. But after her husband abandoned her, she's having to provide for the children by herself. @samholdertv reports. #AfricaJournal pic.twitter.com/VrHOmQSt6V — Reuters Africa (@ReutersAfrica) 26 апреля 2019 г.

Жительницу Уганды Мариам Набатанзи называют самой многодетной матерью на планете — к её 39 годам она имеет 38 детей. Однако три года назад женщину бросил муж.

Как сообщает Reuters, Мариам вышла замуж в 12 лет и через год родила двойню. Следом она пять раз родила близнецов, четырежды тройню и пять раз по четверо младенцев. Сейчас вся её семья живёт в цементных блоках, покрытых гофрированным железом.

Последние роды Мариам два с половиной года назад закончились трагедией — один из её близнецов скончался.

Двенадцать из её детей спят на металлических двухъярусных кроватях, некоторые на общих матрасах, остальные на полу. Старшие дети помогают ухаживать за малышами.

Женщина говорит, что на прокорм семьи в день иногда уходит 25 килограммов еды и редко когда дети едят рыбу или мясо.

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