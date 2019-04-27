На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4

Читайте также

На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4

83

Фото: © Flickr/viviandnguyen

Эпицентр землетрясения располагался в 46 километрах от города Сидзунай. О жертвах и разрушениях информации нет.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на японском острове Хоккайдо. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 46 километрах от города Сидзунай. О жертвах и разрушениях информации не поступало.

Отметим, что землетрясения магнитудой выше 5 считаются сильными. Подземные толчки ощущаются в радиусе нескольких километров от очага.

Недавно Лайф сообщал о серьёзных землетрясениях в Индии и Тибете.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×