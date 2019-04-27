На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на японском острове Хоккайдо. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения располагался в 46 километрах от города Сидзунай. О жертвах и разрушениях информации не поступало.
Отметим, что землетрясения магнитудой выше 5 считаются сильными. Подземные толчки ощущаются в радиусе нескольких километров от очага.
Недавно Лайф сообщал о серьёзных землетрясениях в Индии и Тибете.
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