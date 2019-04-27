Прямая трансляция: Благодатный огонь прибыл в Москву

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Прямая трансляция: Благодатный огонь прибыл в Москву

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Благодатный огонь из Иерусалима привезли в Москву. В аэропорту Внуково его встречают сотни христиан.

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