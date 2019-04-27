ЕС раскритиковал решение США выйти из Договора о торговле оружием

Европейский союз (ЕС) раскритиковал решение США выйти из Международного договора о торговле оружием, поскольку это негативно скажется на борьбе с незаконным оборотом вооружений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатическую службу ЕС.

Отмечается, что действия Штатов не поддерживают идею о транспарентности международного рынка оружия. Также ЕС призвал другие страны присоединиться к договору.

— Все 28 государств-членов присоединились к соглашению и намерены добиваться его целей и всеобщей ратификации, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора для защиты государственного суверенитета. В Белом доме объяснили данное решение защитой суверенитета страны.