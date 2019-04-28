Менеджер сообщила об улучшении состояния певицы МакSим после ДТП

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Менеджер сообщила об улучшении состояния певицы МакSим после ДТП

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Марина Максимова. Фото: © Instagram/maksimartist

Популярная российская исполнительница МакSим (Марина Абросимова) после аварии чувствует себя лучше. Её состояние оценивается врачами как среднетяжёлое, рассказала представитель певицы Маргарита Соколова.

Становится чуть легче, приходит осознание произошедшего, начинает вспоминать какие-то фрагменты. Боль ещё держится, голова очень болит, держится температура, врачи считают — состояние средней тяжести, — приводит её слова агентство РИА "Новости".

Она также добавила, что уже "во вторник, возможно, среду" певица сможет сама рассказать о случившемся.

Ранее Лайф писал, что певица МакSим попала в автомобильную аварию по дороге в аэропорт.

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