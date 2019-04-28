Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Читайте также

Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

127

Российский лидер Владимир Путин, а также председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

На пасхальной службе присутствуют также мэр Москвы Сергей Собянин и другие общественные и политические деятели.

Торжественный молебен в честь праздника Светлого Христова Воскресения совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Стоит отметить, что Путин регулярно бывает в храмах во время крупных церковных праздников. На Пасху президент РФ посещает обычно в столице храм Христа Спасителя, а Рождество встречает в церквях, расположенных за пределами Москвы.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×