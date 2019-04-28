Юниорская сборная России впервые за 10 лет вышла в финал чемпионата мира

Соперником российской команды в главном матче турнира станут шведы, обыгравшие сборную Канады.

Сборная России по хоккею среди игроков не старше 18 лет обыграла сборную США в первом полуфинале чемпионата мира, проходящем в Швеции.

Российские хоккеисты победили в серии буллитов. Матч закончился со счётом 3:2.

В составе россиян в основное время отличились Родион Амиров и Семён Чистяков, а у американцев Коул Кофилд оформил дубль. Решающую шайбу в серии буллитов забросил Амиров.

Сборная США считалась одним из фаворитов нынешнего турнира и уже обыгрывала российскую команду по ходу турнира со счётом 6:3.

Соперником россиян в финале станет сборная Швеции, которая смогла вырвать победу у Канады — 4:3. Победную шайбу хозяевам льда удалось забросить лишь за две с половиной минуты до финальной сирены.

Трансляция матча Россия — Швеция начнётся 28 апреля в 20:30 мск.