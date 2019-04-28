Патриарх Кирилл раскритиковал современную "светскую" культуру

Накануне Пасхи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил современную современную светскую культуру за то, что она сознательно уводит от мыслей о смерти.

— Светская культура сторонится и боится даже размышлений о том, что произойдёт с нами после смерти. Для неверующего сознания это и по сей день остаётся загадкой и неразрешимым вопросом, — говорится в традиционном пасхальном обращении патриарха.

Он также напомнил, что христиане не боятся смерти, потому что празднуют "победу Христа над смертью".

Ранее Патриарх призвал всех верующих к любви к окружающим.

Сейчас в храме Христа Спасителя он проводит пасхальное богослужение, на котором присутствуют президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой.