Трамп назвал "преступлением на почве ненависти" стрельбу в синагоге в Калифорнии

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал журналистам инцидент со стрельбой в калифорнийской синагоге. По мнению главы Белого дома, "это "похоже на преступление на почве ненависти".

— Мои самые глубокие соболезнования семьям, которые пострадали. В это трудно поверить, — заявил Трамп.

Он также сообщил о задержании подозреваемого в нападении.

Ранее Лайф писал, что в синагоге города Поуэй, штат Калифорния, произошла стрельба. Известно, что один человек погиб, а ещё несколько, включая детей, были ранены.