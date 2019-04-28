СМИ сообщили о гибели семи человек после авиаудара арабской коалиции

Семь человек погибли в результате авиаудара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по двум автомобилям, перевозившим мирных жителей, в провинции Далиа в Йемене. Об этом сообщает агентство Sana.

По информации из социальных сетей, погибшие — два поколения одной семьи. В первом автомобиле находился глава семейства Али Абду и его жена, а во второй легковушке ехал сын со своей супругой и тремя детьми.

Официальные проправительственные СМИ страны утверждают, что ракетный удар был нанесён повстанцами-хуситами.

Противостояние между правительством и хуситами из "Ансар Аллах" продолжается в Йемене с 2014 года. На стороне официальных властей с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.