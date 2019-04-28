Гуайдо рассказал о преследовании его сторонников спецслужбами

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил о преследовании приближённых к нему людей спецслужбами Боливарианской Республики. Об этом он рассказал во время выступления в Каракасе.

— Диктатура побеждена. Всё, что она может делать сейчас, — преследовать, — приводит агентство EFE слова Гуайдо.

По словам лидера оппозиции, сейчас 11 его сторонников находятся под пристальным наблюдением сотрудников Боливарианской службы национальной разведки.

Гуайдо также назвал очевидным, что режим Мадуро якобы испытывает панику от действий оппозиции.

Напомним, Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и призвал жителей Венесуэлы устроить масштабную акцию протеста против политического режима Мадуро.