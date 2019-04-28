Патриарх Кирилл освятил икону, созданную на средства Путина для храма ВС РФ

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону "Спас Нерукотворный", созданную на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил РФ.

Чин освящения был совершён в присутствии Путина.

Как сообщает ТАСС, в ближайшее время икону "Спас Нерукотворный" покажут войскам. После этого она займёт своё место в храме в подмосковном парке "Патриот".

Ранее Лайф писал, что глава государства оплатил создание главной иконы для храма Вооружённых сил России за счёт собственных средств. Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент "не может быть равнодушным к процессу возведения храма". При этом размер пожертвования не был назван.

Напомним, главный храм ВС РФ возведут в Кубинке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году.

Сейчас в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл проводит пасхальное богослужение, на котором присутствуют президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой.