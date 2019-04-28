Эксперты назвали причину возможного возникновения "второго Чернобыля"

Отмечается, что в ближайшие годы вероятность атомной катастрофы в стране составит порядка 80%.

В ближайшие годы на Украине возможно повторение чернобыльской трагедии 1986 года из-за того, что власти страны не занимаются обслуживанием объектов атомной энергетики. Об этом сообщает RT.

— Инфраструктуру нужно поддерживать финансово, но приходится констатировать тот факт, что деньги, которые выделяли Украине ЕС и МВФ, в том числе и на эти нужды, растворились в воздухе. Новому правительству придётся выяснять, куда и на что они были потрачены, — рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он также добавил, что технологическая авария на любой украинской АЭС, например в густонаселённой Запорожской области, будет иметь последствия для всей страны. И, согласно последним исследованиям, в ближайшие годы вероятность ЧП возрастёт до 80%.

Кроме того, по словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, добавляет рисков и стремление Украины разорвать все связи с Кремлём, и её отказ от российских топливных элементов.

— Для того чтобы нанести ущерб России и лишить её украинского рынка, Киев разорвал с нашей страной все отношения и заключил их с обанкротившейся Westinghouse. Но поставляемые этой американской компанией составляющие не подходят для АЭС, которые построены на Украине, — сказал эксперт.

По некоторым данным, именно с этими факторами связывают нештатные ситуации, которые происходили на вышеназванной Запорожской АЭС. В сентябре 2018 года аварийно был остановлен второй энергоблок, а вскоре после этого шестой, который ломался и раньше. По плану ремонтных работ, его должны были вернуть в строй ещё в январе 2019-го.

Ранее Лайф рассказывал, что депутат Верховной рады предупредил об угрозе повторения на Украине чернобыльской катастрофы.