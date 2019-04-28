Лолита призналась, что за ней следят, и попросила помощи

Певица Лолита Милявская обнаружила видеослежку рядом со своим домом в Болгарии. Об этом она сообщила в своём инстаграм-аккаунте.

Она опубликовала видеозапись, на которой неизвестный мужчина сидит в машине с различной техникой для слежки, а над домом летает беспилотник.

— Вдруг кто-то узнает это полное лицо, напишите, пожалуйста! Спасибо бдительным соседям, — написала Лолита.

Подписчики выразили опасение за безопасность певицы и посоветовали ей обратиться в полицию.