Лолита призналась, что за ней следят, и попросила помощи

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Лолита призналась, что за ней следят, и попросила помощи

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Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Певица Лолита Милявская обнаружила видеослежку рядом со своим домом в Болгарии. Об этом она сообщила в своём инстаграм-аккаунте.

Она опубликовала видеозапись, на которой неизвестный мужчина сидит в машине с различной техникой для слежки, а над домом летает беспилотник.

— Вдруг кто-то узнает это полное лицо, напишите, пожалуйста! Спасибо бдительным соседям, — написала Лолита.

Подписчики выразили опасение за безопасность певицы и посоветовали ей обратиться в полицию.

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