Собянин поздравил христиан с Пасхой

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Собянин поздравил христиан с Пасхой

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в "Твиттере" православных христиан с Пасхой.

Это день, наполненный добрыми помыслами и делами, — написал градоначальник.

Также Собянин пригласил москвичей и гостей столицы посетить фестиваль "Пасхальный дар", проходящий на городских площадках и прихрамовых территориях.

Приглашаю вас и желаю добра и счастья! — говорится в сообщении мэра Москвы.

Напомним, верующие отмечают 28 апреля главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово. В храме Христа Спасителя прошло пасхальное богослужение, на котором присутствовали президент РФ Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой, Сергей Собянин, а также другие общественные и политические деятели.

Ранее православных верующих с Пасхой поздравил Дмитрий Медведев.

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