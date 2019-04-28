Собянин поздравил христиан с Пасхой

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в "Твиттере" православных христиан с Пасхой.
— Это день, наполненный добрыми помыслами и делами, — написал градоначальник.
Также Собянин пригласил москвичей и гостей столицы посетить фестиваль "Пасхальный дар", проходящий на городских площадках и прихрамовых территориях.
— Приглашаю вас и желаю добра и счастья! — говорится в сообщении мэра Москвы.
Напомним, верующие отмечают 28 апреля главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово. В храме Христа Спасителя прошло пасхальное богослужение, на котором присутствовали президент РФ Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой, Сергей Собянин, а также другие общественные и политические деятели.
Ранее православных верующих с Пасхой поздравил Дмитрий Медведев.
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