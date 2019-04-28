Боевики ИГИЛ взяли ответственность за три взрыва в Шри-Ланке

Читайте также

Боевики ИГИЛ взяли ответственность за три взрыва в Шри-Ланке

73

Фото: © Flickr/Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management Command, U.S

Организация ИГИЛ* взяла на себя ответственность за атаку 26 апреля в Шри-Ланке, передаёт агентство Reuters.

В ИГИЛ подтвердили, что три боевика участвовали в потасовке с полицией Шри-Ланки, после чего активировали пояса со взрывчаткой в Калмунае.

В организации также отметили, что в ходе столкновения с полицией удалось ранить 17 стражей порядка. При этом боевики не предоставили подтверждения своей причастности к атакам.

Напомним, 26 апреля три взрыва прогремели в городе Калмунай на востоке Шри-Ланки. После этого полиция задержала трёх человек, у которых был обнаружен один килограмм взрывчатки.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×