Пьяный дезертир ВСУ подорвался на украинской мине

Военнослужащий ВСУ после застолья в компании сослуживцев поссорился с ними и решил дезертировать, но погиб, подорвавшись на собственной мине. Об этом сообщает офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Военнослужащий восьмого батальона десятой отдельной горно-штурмовой бригады попытался самовольно оставить расположение части в районе населённого пункта Трёхизбенка. При передвижении вблизи позиций батальона солдат подорвался на мине, установленной ранее его же сослуживцами, в результате чего получил осколочные ранения, — сказал Филипоненко во время выступления, опубликованного на YouTube-канале Народной милиции ЛНР.

Он отметил, что ЧП произошло уже в конце срока пребывания группы в зоне Операции объёдиненных сил.

По его словам, вышестоящему руководству ВСУ инцидент был представлен как "боевой" после якобы обстрела со стороны ЛНР.

Филипоненко также сообщил, что за последние сутки украинская сторона 12 раз нарушила режим прекращения огня.